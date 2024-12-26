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Dünya

Karadeniz'de petrol sızıntısı! Acil durum ilan edildi

Karadeniz'de, fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrolün bazı sahil kentlerinde açtığı kirlilik nedeniyle Rusya'da acil durum ilan edildi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 18:44 - Güncelleme:
Karadeniz'de petrol sızıntısı! Acil durum ilan edildi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Karadeniz sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için acil durum ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, bazı Türk şirketleri de bölgedeki çalışmalara yoğun destek veriyor.

TANKER GEMİLERİNİN HASAR GÖRDÜĞÜ BİLDİRİLMİŞTİ

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık'ta ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin ve sahillerin petrolle kaplandığı görülürken, bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansımaya devam ediyor.

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