İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3323
  • EURO
    36,5337
  • ALTIN
    3035.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karadeniz'de petrol sızıntısı! Putin çalışmaları eleştirdi
Dünya

Karadeniz'de petrol sızıntısı! Putin çalışmaları eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de, fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrolün ülkenin bazı sahil kentlerinde açtığı kirliliği “son yılların en büyük çevre tehlikelerinden birisi” şeklinde tanımladı. Söz konusu çalışmaları eleştiren Putin, “Aldığım bilgilerden, zararı asgari düzeye indirmek için yapılanların henüz yeterli olmadığı sonucuna varıyorum.” dedi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Karadeniz'de petrol sızıntısı! Putin çalışmaları eleştirdi
ABONE OL

Putin, başkent Moskova'da Rus yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin Karadeniz sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Söz konusu çalışmaları eleştiren Putin, "Aldığım bilgilerden, zararı asgari düzeye indirmek için yapılanların henüz yeterli olmadığı sonucuna varıyorum." dedi.

Putin, felaketin etkilerini azaltmak için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın gerekli tüm çalışmaları yapması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, son yıllarda karşılaştığımız en ciddi çevresel tehlikelerden birisidir." dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov da toplantıda yaptığı konuşmada, Kerç Boğazı bölgesinde 25 ton, Anapa Limanı civarında ise bugüne kadar 14 ton petrolün toplandığını söyledi.

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık 2024'te ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülkede acil durum ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.