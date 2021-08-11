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Dünya

Karadeniz'de petrol sızıntısı! Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Bilimler Akademisi (RAN), ülkenin Karadeniz karasularında yaşanan ve 200 metrekare alanı etkilediği bildirilen petrol sızıntısının gerçekte 80 kilometrekare alanı etkilediğini açıkladı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:00
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RAN'da görevli bilim insanlarınca hazırlanan raporda, 7 Ağustos'ta Rusya'nın Karadeniz sahilindeki Novorossiysk şehrinde terminalde yaşanan petrol sızıntısına dair bilgiler verildi.

Sızıntının, terminalde bulunan Yunanistan bayraklı bir gemide yaşandığı aktarılan raporda, "Radarla yapılan incelemelerde, petrol kirliliğinin neredeyse 80 kilometrekare alana ulaştığı ve sızıntının beyan edilenden çok daha büyük olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Terminalin sahibi Caspian Pipeline Consortium adlı şirketten olaya ilişkin 8 Ağustos'ta yapılan açıklamada, sızıntının yalnızca 200 metrekarelik alana yayıldığı öne sürülmüştü.

Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansınca (Rosprirodnadzor) yapılan açıklamada, sızıntının çevreye verdiği zararın değerlendirmesine yönelik çalışmalara başlandığı kaydedildi.

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