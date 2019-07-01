Rusya'ya gözdağı! 4 ülkenin savaş gemileri Karadeniz'de

Karadeniz’de ''Sea Breeze 2019'' tatbikatı başladı
Ukrayna’nın ev sahipliğinde Odessa kentinde 'Sea Breeze-2019' askeri tatbikatı başladı.
- AA
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde "Sea Breeze-2019" adlı askeri tatbikatın resmi törenle başladığı belirtildi.
Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova'nın katıldığı tatbikat, Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılacak. Yaklaşık 30 savaş gemisi, 24 uçak ve 3 binden fazla askerin katılması beklenen tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunması öngörülen senaryo uygulanıyor.
Tatbikat, 14 Temmuz’a kadar sürecek.
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