İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2023 Cuma / 4 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9412
  • EURO
    29,9902
  • ALTIN
    1700.82
  • BIST100
    6719.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan fiili atışlı tatbikat
Dünya

Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan fiili atışlı tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Karadeniz'in kuzeybatısında fiili atışlı askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

IHA21 Temmuz 2023 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan fiili atışlı tatbikat
ABONE OL

Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından yaptığı "Ukrayna limanlarına gelecek gemiler askeri kargo gemileri olarak değerlendirilecek" açıklaması sonrası Karadeniz'in kuzeybatısında gerçek füze atışlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu kuvvetlerine yönelik muharebe eğitim planına uygun olarak İvanovets füze kruvazörü mürettebatı, Karadeniz'in kuzeybatısında muharebe eğitim alanında hedef gemiye canlı füze atışları gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarından alınan telemetri veriler ve videolar ile tatbikatın başarısı teyit edilirken, hedef gemi füze saldırısı sonucu imha edildi" denildi.

Açıklamada, ek olarak seyrüsefer kısıtlaması getirilen bölgenin gemi geçişine kapatılmasının yanı sıra izinsiz olarak bu alanlara giren gemilerin alıkonulmasına dair tatbikatların yapıldığı da vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.