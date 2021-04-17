Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya'nın Kerç Boğazı planına NATO'dan tepki

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:26

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtti.

Lungescu, "Rusya'ya, Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'ya gerginliği acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve uluslararası taahhütlerine uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO müttefiklerinin, Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını hatırlattı.

Lungescu, "Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

MERKEL, MACRON VE ZELENSKİY, RUS BİRLİKLERİNİN UKRAYNA SINIRINDAN ÇEKİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Almanya, Fransa ve Ukrayna , Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla Ukrayna ve Rusya sınırındaki güvenlik durumu görüştükleri ifade edildi.

Liderlerin Ukrayna sınırında ve meşru olmayan yollarla ilhak edilen Kırım'daki Rus birliklerinin takviye edilmesinden endişe duyduklarını vurgulayarak gerilimin azaltılması için Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Görüşmede Merkel ve Macron'un Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha vurguladıkları kaydedildi.