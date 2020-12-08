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Dünya

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rus savaş uçağından engelleme

Rus savaş uçağı, Fransa'ya ve ABD'ye ait casus uçaklarını Karadeniz üzerinde engelledi.

DHA08 Aralık 2020 Salı 08:25 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 08:25
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının, ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada, “Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için, Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı kalkış yaparak, casus uçakları engelledi. Rus savaş uçağı radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin C.160G keşif uçağı olarak belirledi. Bu hedeflere, Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi” ifadeleri kullanıldı.

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