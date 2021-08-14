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Dünya

Karadeniz'deki sel felaketi sonrası Ukrayna'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi. Felaketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:07
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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, selde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Felaket nedeniyle yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin dost halkına başsağlığı diledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti.

Felaketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

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