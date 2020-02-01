star.com.tr 01.02.2020 15:30 - Güncelleme: 01.02.2020 15:34

Birçok ülkedeki kaosun arkasındaki isim ABD’li spekülatör milyarder George Soros, Facebook'un Trump için çalışan 'bir tür gayri resmi yardım portalı' olduğunu yeniden ileri sürdü.

Mark Zuckererg'in Facebook'un yöneticiliğinden bir şekilde uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Soros, Facebook CEO'sunun ABD Başkanı Donald Trump'a yardımcı olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

New York Times için bir yazı kaleme alan Soros, Facebook'un 2020'de siyasi adayların reklamları için bilgi kontrolüne gerek duymama kararı yanlış olduğunu belirtti.

Soros'a göre bu karar, manipüle edilmiş, kışkırtıcı söylemler için açık kapı bıraktı.

'ÇIKARLARI UYUMLU'

Soros'a göre bu destek ve Facebook yönetiminin kârı en üst düzeye çıkarma hedefi, Trump ile sosyal medya platformu arasında ABD başkanının yeniden seçilmesine yardımcı olacak ve medyanın saldırılarının etkisini kıracak resmi olmayan karşılıklı bir yardımlaşmaya dönüşüyor.

Soros, 'Şuna inanıyorum. Bay Trump ve Facebook'un en tepedeki ismi Mark Zuckerberg, çıkarlarının uyumlu olduğunu fark ettiler. Başkan seçimleri kazanırken, Zuckerberg para kazanacak.' dedi.

Soros, Zuckerberg'in rehberliğinde Facebook yöneticisi Sheryl Sandberg'in bu politikaları sürdürdüğünü, kalıcı kıldığını iddia ediyor.

Dünya çapında sayısız tartışmalara ve komplo teorilerine yol açan 'Açık Toplum Vakıflarının' kurucusu, birkaç yıldır Facebook'a saldırıyor. Soros, Facebook'u 'kullanıcıların dikkatini manipüle etmek ve platformun hizmetlerine bağımlı hale getirmekle suçluyor.

Soros, ilk olarak geçen hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Trump ve Zuckerberg'in gayri resmi bir ittifak kuruduğu iddiasında bulundu. Ayrıca ABD başkanının 'habis bir hastalık olan narsizme yakalandığını' söyledi.