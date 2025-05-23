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Dünya

Karar Türkiye'de alındı: Tarihi takas başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile başlatılan büyük esir takasının Türkiye'deki barış görüşmelerinin somut sonucu olduğunu belirtti. İlk aşamada 390 esirin karşılıklı takas edildiği sürecin devam edeceğini ifade etti.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 21:58 - Güncelleme:
Karar Türkiye'de alındı: Tarihi takas başladı
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Zelenski, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma kapsamında, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün, Rus tarafıyla karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatan Zelenski, esirler listesinde sivil ve askerlerin yer aldığını aktardı.

Zelenski, "büyük esir takasının" Türkiye'de yapılan müzakerelerin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor."

Sürecin devam edeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ateşkese ihtiyaç var. Gerçek barışa doğru diplomatik adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

"TARİHİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise esir takasıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi (esir) değişim anlaşması sayesinde daha fazla insanımız memleketine dönüyor. Daha fazla Ukraynalı aile sevdiklerine kavuşacak. Bundan daha büyük bir sevinç yoktur. Bu tür insani güven artırıcı önlemler, barışı yeniden tesis etme yönündeki çalışmalarımız açısından kritik önem taşıyor."

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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