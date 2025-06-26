İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7755
  • EURO
    46,7433
  • ALTIN
    4251.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Karar Türkiye'de alınmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan yeni takas
Dünya

Karar Türkiye'de alınmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan yeni takas

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma kapsamında, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir esir asker takasının daha yapıldığı bildirildi.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Karar Türkiye'de alınmıştı! Rusya ve Ukrayna'dan yeni takas
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul görüşmelerinde sağlanan anlaşma çerçevesinde, Rusya ile esir takasını sürdürdüklerini belirtti.

Bugün bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, ülkesine getirilen Ukraynalı askerlerin birçoğunun 2022'den beri esaret altında bulunduğunu aktardı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esir askerlerin serbest bırakılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

RUSYA, BİR GRUP ESİR ASKERİ DAHA UKRAYNA'DAN ALDIKLARINI BİLDİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da 2 Haziran'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin daha alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde tedavi edilmek üzere Rusya'ya getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, esir takasında yer alan asker sayısına dair bir bilgi verilmedi.

İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ UZLAŞMALAR SAĞLANMIŞTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14 ve 19 ile 20 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında beş aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.