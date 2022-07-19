Kararı Senato verecek! ABD F-15 ve F-16 bağışlayabilir

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, Kiev'den birçok kez uçak teslimi talepleri geldi.



Ukraynalı pilotlar Sovyet savaş uçaklarını uçurmak için eğitildiğinden, Washington F-15 veya F-16 gibi uçakları bağışlamak istese bile, bu taleplerin karşılanması mümkün değildi.

Büyük olasılıkla ABD, Ukrayna'ya tedarik edeceği askeri teçhizatın türünü yıl sonuna kadar değiştirecek. ABD'li bir yetkili Kiev ile görüştü ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki ödeneklerde bir değişiklik yapılarak 100 milyon dolar ekletmeyi başardı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger, savaş sona erdiğinde Ukrayna'nın Batı silahlarıyla silahlandırılacağının artık dünyanın tahmin ettiği bir şey olduğunu ve mantıksal olarak ABD savaş uçaklarının teslimatı için Ukraynalı pilotların eğitiminin bir işaret olduğunu söylüyor.

F-16 VE F-15 KARARINI SENATO VERECEK

Ukrayna, bugüne kadar çok az Sovyet döneminden kalma uçak aldı. Bulgaristan, Su-25'leri üçüncü ülke taraflarına teslim etti ve Slovakya, Ukrayna'ya 12 MiG-29 avcı uçağı bağışladı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Polonya, MiG-29'larını Almanya'daki Ramstein üssüne transfer etmeye istekli ve hazırdı, ancak Washington ile Varşova arasında bir anlaşmaya varılamadı.

Analistler, savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD silahlarının teslimatını çok muhtemel görüyorlar. Ancak ABD, Batı teknolojisinin hassas sistemlere erişim sağlayabilecek Rusya'nın eline geçmesinden endişe ediyor. Beyaz Saray ayrıca Ukrayna'da Rusya ile gerilimin tırmanmasıyla "kırmızı çizgisinin" aşılmasından çekiniyor.

ABD kaynaklarına göre, Ukraynalı pilotların gelecekteki eğitimi muhtemelen Columbus, Mississippi ve Texas'taki iki ABD üssünde gerçekleşecek. Ancak, ABD'nin Ukraynalı pilotları F-15'leri ve F-16'ları uçurmak için eğitip eğitmeyeceği ve Ukrayna'nın ABD savaş uçaklarını kabul edip etmeyeceği, Senatonun vereceği karara kaldı.

Star Gazetesi