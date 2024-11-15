Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 79. yıl dönümü vesilesiyle başkentte resepsiyon düzenlendi.

Cermodern'de yapılan resepsiyona, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Ahonsi etkinlikte yaptığı konuşmada, 79 yıl önce yürürlüğe giren BM Antlaşması'nın "yol gösterici ışık" olmaya devam ettiğini söyleyerek "BM Antlaşması bizi bölünme karşısında birliğe ve kriz karşısında kolektif eyleme yönlendirmektedir." dedi.

Çatışmaların şiddetlenip kutuplaşmanın derinleştiğine dikkati çeken Ahonsi, "2024 yılındayız ve küresel açlık var. Bolluk içindeki dünyamızda her on kişiden birinin düzenli olarak bir gün ya da daha uzun süre aç uyuması utanç verici. Bu durum ciddi gıda güvensizliği olarak nitelendiriliyor." diye konuştu.

Ahonsi, iklim krizinin de arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu zorlu zamanlarda BM, bugün karşı karşıya olduğumuz karmaşıklıkları ele almak için vazgeçilmez çok taraflı platform olmaya devam ediyor. Savaşın yıkımından iklim acil durumuna, artan eşitsizliklerden yapay zeka gibi yeni teknolojilerin getirdiği zorluklara kadar dünyanın sorunları hiçbir ülkenin tek başına sağlayamayacağı çözümler gerektiriyor. 21. yüzyılın zorlukları bağlantılı, kapsayıcı ve tüm insanlığın uzmanlığından yararlanan çerçeveler gibi 21. yüzyılın çözümlerini gerektirir."

Eylül ayında "BM Geleceğin Zirvesi" kapsamında üye devletler tarafından kabul dilen "Gelecek Paktı"nı hatırlatan Ahonsi, "Gelecek Paktı uluslararası sistemi yenileyecek böylece hem anı karşılayacak hem de geleceğe uygun olacak. Daha kapsayıcı, daha etkili ve uluslararası kurumlar ile halklar arasında daha güçlü bağlar kuran bir çok taraflılığa ihtiyacımız var." dedi.

Ahonsi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için finansal reformun yanı sıra yönetişim ve kapsayıcılığa küresel olarak nasıl yaklaşıldığının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku koruyarak ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmek için diplomasiyi yoğunlaştırarak kapsayıcı ve adil toplumlar inşa etme taahhüdümüzü yeniden teyit etmeliyiz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ve onun tüm insanlar için onur ve özgürlük vaadine bağlı kalmalıyız. Eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddete, özellikle de tüm amaçlarımıza ulaşmamızda tam katılımları kritik öneme sahip olan kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymalıyız."

Ahonsi, Gelecek Paktı'nda özetlenen eylemlerin küresel yönetişimin ilerlemesine, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesine, kalkınma için bilim ve teknolojiyi teşvik etmeye ve gençlerin geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olacağına inandığını belirtti.

BM'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, çok taraflı sistemin temel taşı olan BM'nin uzun süredir kararlı bir savunucusu olduğunu ifade eden Ahonsi, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki BM kuruluşları, fonları ve programları, Türkiye'nin tüm vatandaşlarına ve sakinlerine fayda sağlayan, hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlamak üzere, Türkiye'nin gelişmiş, yüksek gelirli bir ülke olma vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak için özenle ve stratejik bir şekilde çalışarak hükümet ve diğer ortaklarla hem toplu hem de bireysel olarak işbirliği yapmaya devam edecektir."

- "BM'nin yeni ve somut başarılarına öncülük etmesini sağlamak üzere diğer BM üyeleriyle birlikte çalışacağız"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci de resepsiyonda bulunmaktan duyduğu onuru dile getirerek "Sayın Ahonsi'ye, BM ailesini Türkiye'deki farklı sektörlerden yakın ortaklarıyla bir araya getiren bu resepsiyona ev sahipliği yapma geleneğini başlattığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin BM faaliyetlerine verdiği desteğin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl 79. yıl dönümü kutlamaları, uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, mevcut küresel zorlukları ele almayı ve barışçıl, daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası sisteme giden yolu açmak için çok taraflılığı yeniden başlatmayı amaçlayan Geleceğin Zirvesi'nin toplanmasıyla aynı zamana denk geldi. Türkiye, zirveyi ve sonuç belgesi olan Gelecek Paktı'nı destekledi. Paktta yer alan taahhütlerimizin layıkıyla yerine getirilmesini ve Paktın BM'nin yeni ve somut başarılarına öncülük etmesini sağlamak üzere diğer BM üyeleriyle çalışacağız."

Ekinci, başta Gazze'de olmak üzere çatışma bölgelerinde görevlerini yaparken hayatını kaybeden BM personelinin sayısının rekor seviyelere ulaştığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"BM için acı dolu bir yıl oldu. Son günlerde BM Barış Gücü misyonlarını hedef alan hayasız saldırılara tanık olduk. BM Genel Sekreteri'nin kendisi bile uluslararası topluma uluslararası hukuk ve BM Şartı'nda yer alan yükümlülükleri hatırlattığı için sözlü saldırıların hedefi haline geldi. Bu saldırılar, merkezinde BM'nin yer aldığı çok taraflılığa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Son derece zor koşullar altında, hatta bazen Birleşmiş Milletler idealleri uğruna en büyük fedakarlığı göstererek hizmetlerini sürdüren tüm BM personelini saygıyla anıyorum."

Türkiye'nin, kurucu üyesi olduğu BM'nin temsil ettiği değerlerin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olarak, BM Şartı'nın ilkelerinin korunması, barışın tesis edilmesi ve sürdürülmesi çabalarında BM'yi ve kuruluşlarını desteklemeye devam edeceğini söyleyen Ekinci, Türkiye'nin BM'nin düzenli bütçesine en fazla katkı sağlayan ilk 20 ülke arasında olduğunu vurguladı.

BM'den Türkiye'nin İsrail girişimine ilişkin açıklama: Silah tedarik eden ülkelerin sorumluluğu bulunmaktadır

ABD iyice yalnızlaştı! BM'de Türkiye etkisi

Soykırımcı İsrail'e çifte darbe