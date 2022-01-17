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Dünya

Kararnameyi imzaladı: Artık Türkiye'den getirilecek

Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ilgili kararnameyi imzaladı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:15
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek." dedi.

Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.

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