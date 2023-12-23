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Dünya

Kardeş Azerbaycan'dan şehit askerlerimiz için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Kardeş Azerbaycan'dan şehit askerlerimiz için taziye mesajı
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajında, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şehit askere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını, yaralılara ise acil şifalar diledi.

TERÖRİSTLERİN SALDIRISI SONUCU 6 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonların ise sürdüğü belirtilmişti.

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