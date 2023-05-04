Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenistan ile bazı maddelerde anlaştı

Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 1-4 Mart'ta ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddeleri üzerinde mutabakata varırken, aynı zamanda bazı kilit konulardaki pozisyonların farklı kaldığını da kabul ettiler." ifadeleri yer aldı.

Görüşmelere yaptığı ev sahipliği için ABD'ye teşekkür edilen açıklamada, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.