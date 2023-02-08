Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye için hastanelerinde binlerce yatak ayırdı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Musayev, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

Musayev, mevkidaşına, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı gereği Bakü'de diğer şehirlerde ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde hastanelerimiz depremde yaralananlar için hazır hale getirildi. Bu amaçla hastanelerde 2 bin yatak ayrıldı. İhtiyaç hasıl olduğunda Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralı kişilerin tedavisi için destek vermeye hazırdır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine yaptığı taziye ziyaretinde Türkiye'deki depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi edebileceklerini açıklamıştı.

