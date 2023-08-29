Hacızade, Colonna'nın Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Colonna'nın açıklamalarının bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini ifade eden Hacızade, tek taraflı ve Ermeni yanlısı tutum sergileyen bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hacızade açıklamasında, şunları kaydetti:



"Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali altına bulunması, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik etnik temizlik politikası, soykırım ve toplu katliamlar hayata geçirmesi, yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesi ve haklarının çiğnenmesi, Azerbaycan şehir ve köylerinin yıkılması ve yağmalanması, tarihi eserlerin yok edilmesi ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmemiş olması gibi gerçeklerin göz ardı edilmesi, hukuka aykırı ve gayriahlaki yaklaşım örnekleridir."

Azerbaycan'ın ulusal mevzuatı çerçevesinde Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarına yeniden entegrasyonu için çaba gösterdiğini bildiren Hacızade "Bu çabaları engellemeye çalışmak ve güya Ermenilerin bölgeden kovulması yönünde politika yürütüldüğünü iddia etmek tamamen yanlıştır. Fransa tarafına bir kez daha bu kışkırtıcı ve beyanlara son verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

