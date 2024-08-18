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Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi

Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla dün gece gönderdiği BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi.

IHA18 Ağustos 2024 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek: BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir'e indi
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Azerbaycan, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için harekete geçti. Türkiye'nin yangınla mücadelesine destek olmak amacıyla dün gece gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı.

"KISA SÜREDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILACAK"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, Türkiye'deki şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede kardeş ülkeye yardım amacıyla gönderilen BE-200ÇS amfibi uçağının en kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

ERDOĞAN İLE ALİYEV GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesi için amfibi uçağına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Aliyev, Azerbaycan'ın amfibi uçağının en kısa sürede hazırlanarak Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti.

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