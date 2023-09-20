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Dünya

Kardeş ülke Bayraktar TB2 SİHA'larla vurdu! Harop İHA'lar imha etti

Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait mevzi, mühimmatlar, topçu bataryaları, askeri tesis ve teçhizatları TB2 Bayraktar SİHA'lar ve İsrail yapımı Harop kamikaze İHA'lar ile imha etti.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Kardeş ülke Bayraktar TB2 SİHA'larla vurdu! Harop İHA'lar imha etti
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Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu ikinci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait mevzi, mühimmatlar, topçu bataryaları, askeri tesis ve teçhizatları imha etti. Operasyonlarda TB2 Bayraktar SİHA'lar, İsrail yapımı Harop kamikaze İHA ve yüksek hassasiyete sahip silahlar ve mermiler kullanılıyor.

KARDEŞ ÜLKE BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARLA VURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürütülen yerel çaptaki terörle mücadele operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi. Operasyon çerçevesinde Ermenilere ait mevzilerin, askeri araçların, topçu bataryalarının, uçaksavar füze sistemlerinin, radyo elektronik istasyonlarının ve diğer askeri teçhizatları yok edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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