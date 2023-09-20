Kardeş ülke Bayraktar TB2 SİHA'larla vurdu! Harop İHA'lar imha etti

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplara yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu ikinci gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait mevzi, mühimmatlar, topçu bataryaları, askeri tesis ve teçhizatları imha etti. Operasyonlarda TB2 Bayraktar SİHA'lar, İsrail yapımı Harop kamikaze İHA ve yüksek hassasiyete sahip silahlar ve mermiler kullanılıyor.

KARDEŞ ÜLKE BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARLA VURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürütülen yerel çaptaki terörle mücadele operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi. Operasyon çerçevesinde Ermenilere ait mevzilerin, askeri araçların, topçu bataryalarının, uçaksavar füze sistemlerinin, radyo elektronik istasyonlarının ve diğer askeri teçhizatları yok edilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.