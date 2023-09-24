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Dünya

Kardeş ülke böyle duyurdu: Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı. Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, 'Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır.' ifadesi kullanıldı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 21:04 - Güncelleme:
Kardeş ülke böyle duyurdu: Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

  • Azerbaycan Hankendi elektrik
  • Hankendi enerji bağlantısı
  • Hankendi elektrik bağlantısı

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