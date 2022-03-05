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Dünya

Kardeş ülke de koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki düşüşün ardından kalabalık etkinlikler ve restoranlara yönelik kısıtlamalar gevşetildi.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 23:33 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 00:46
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Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği, vatandaşların devlet kurumlarına kabulüne, kapalı alanlardaki taziye etkinliklerine, tüm kitlesel etkinliklere, kafelerde nargile kullanımına ve masaj hizmetlerine ilişkin yasaklar kaldırıldı.

Karar gereği artık sinema, tiyatro ve konferans salonları ile ibadethaneler, düğün ve davetlerde sayı kısıtlaması uygulanmayacak.

Restoran, kafe, çayevi ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin süre kısıtlaması da kaldırıldı.

Karara göre kapalı mekanlarda maske kullanımı zorunluluğunu devam edecek ve belirli mekanlara girişlerde aşı sertifikası istenecek.

Bugüne kadar yaklaşık 789 bin kişide Kovid-19 görülen Azerbaycan'da 9 bin 500 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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