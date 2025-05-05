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Dünya

Kardeş ülke Fatah'ı ateşledi! 120 kilometre menzile sahip

Kardeş ülke Pakistan, 'Ex INDUS' Tatbikatı kapsamında yerli üretim Fatah füzesini ateşledi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Fatah füzesinin 120 kilometre menzille sahip olduğunu açıkladı. Füze karadan karaya ateşleme yapabiliyor.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Kardeş ülke Fatah'ı ateşledi! 120 kilometre menzile sahip
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Pakistan ordusu, tatbikatta yerli üretim karadan karaya Fatah füzesini "başarıyla" fırlattığını duyurdu. ISPR'dan yapılan açıklamada Fatah'ın 120 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi.

KARDEŞ ÜLKE FATAH'I "BAŞARIYLA" ATEŞLEDİ

Hindistan ile gerilim tırmanırken Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) "Ex INDUS" Tatbikatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tatbikatta 120 kilometre menzilli karadan karaya yerli üretim Fatah füzesinin "başarıyla" ateşlendiği ve bununla ordunun operasyonel hazırlığının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu tatbikatla ordunun "ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşılık verme" hazırlığının ve teknik yetkinliğinin ortaya konulduğu belirtildi.

⁠PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Öte yandan Hint basını, Hindistan'ın Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu yazmıştı.

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