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Dünya

Kardeş ülke Katar duyurdu: Bu hem ilk hem de büyük başarı

Katar Hava Kuvvetlerinden pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan bir ekibin, İngiltere'de Typhoon uçakları için ortak uçuş ve eğitim çalışmalarına başladığı belirtildi. Yapılan açıklamada bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğu duyuruldu.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 07:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 07:18
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak filoya "Filo no:12" adının verildiği ve bunun hem bir ilk hem de büyük bir başarı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katarlı pilotlar ve yer hizmetleri personelinden oluşan ekibin Typhoon uçaklarının teslimi öncesinde İngiltere'nin Coningsby Hava Üssü'nde eğitimlerine başladıkları bildirildi.

Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturduğu ifade ediliyor.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Uçakların teslimine 2022'de başlanması hedefleniyor.

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