Kardeş ülke tarihinde ilk! Proje uygulaması başladı

Ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı şehrinde, 186 kilometre uzunluğundaki Balıkçı-Koçkor-Kara Keçe demir yolu hattı proje inşaatının ilk etabını oluşturan 63 kilometrelik Balıkçı-Koçkor demir yolu hattının temeli törenle atıldı.

Kırgız Milli Demiryolları Şirketi tarafından hayata geçirilecek projenin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Kırgızistan'da ülke bağımsızlığı tarihinde ilk kez demir yolu hattı projesini hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar bir kilometre demir yolu hattı bile yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Balıkçı-Koçkor demir yolu hattının önemine değinen Caparov, şunları kaydetti:



"Başkent Bişkek'teki apartman dairelerinin ısıtılmasında kullanılan kömür Kara-Keçe sahasındaki madenlerde çıkarılıyor. Daha sonra Balıkçı şehrindeki demir yolu istasyonuna kamyonlarla taşınıyor. İstasyondan ülke geneline vagonlarla dağıtımı gerçekleştiriliyor. Balıkçı-Koçkor demir yolu hattının tamamlanmasının ardından kömür fiyatlarında düşüş olacak, kamyonların yolları tahrip etmesinin önüne geçilecek ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak."

Kuzeydeki Balıkçı-Koçkor-Kara Keçe demir yolu hattının gelecekte ülkenin güneydeki Celalabad şehri ile bağlanması hedefleniyor.