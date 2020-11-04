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Dünya

Kardeş ülkeyle dirsek teması: Türkiye ordunun yapılanmasında önemli rol üstlendi

Somali Güvenlik Bakanı Hassan Xundubey Jimale, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'la istişarelerde bulundu. Güvenlik Bakanı Jimale, Türkiye'nin Somali ordusunun ve hükümetinin yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin zor dönemde Somali'nin yanında olduğunu kaydetti.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:24
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Jimale ile beraberindeki heyet, başkent Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliğine yaptığı ziyarette Büyükelçi Mehmet Yılmaz tarafından karşılandı.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, iki yetkili güvenlik alanında iş birliği konusunda atılacak adımları ele aldı.

Yılmaz, Güvenlik Bakanı Jimale'nin ziyaretinden memnuniyetini belirterek, Somali ile Türkiye'nin yakın bağlarına dikkati çekti.

Güvenlik Bakanı Jimale, Türkiye’nin Somali ordusunun ve hükümetinin yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin zor dönemde Somali'nin yanında olduğunu kaydetti.

Görüşmeye Banadir Emniyet Müdürü General Sadaq Ömar Hasan da katıldı.

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