Kardeş ülke, Türkiye'yi unutmadı!

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

"Kardeş Kömeği (Yardımı)" Platformu'nun organizesi ile Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneğince toplanan konteyner ev, gıda malzemeleri ve çadırlardan oluşan 6 tırı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri ve STK temsilcileri uğurladı.

Bağcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Azerbaycanlı kadınların anlamlı bir etkinliğe imza atarak, Türkiye'deki kardeşlerine hediye gönderdiğini söyledi.

Türkiye'ye destek olan herkese teşekkür eden Bağcı, "Ülkemizdeki depremlerde 'hepimizin acısıdır' anlayışı Azerbaycan'da ilk dakikadan beri vardır. 'Kederiniz kederimiz, sevincimiz sevincimizdir' anlayışıyla tek yürek olan Azerbaycan'dan ilk dakikadan itibaren destek gördük ve görmeye devam ediyoruz." dedi.

Azerbaycan milletvekili Vügar İskenderov ise "Bu yardımlar sürekli olacak. Daha görecek işimiz çok. Azerbaycan halkı olarak her an Türkiye'nin yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Herkesin eli taşın altında. Yediden yetmişe herkesin kalbi Türkiye ile atıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sekine Babayeva da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremden etkilenen kardeşlerine yardım göndermek istediklerini belirtti.

Babayeva, "Bu yardımları sürdürmemiz lazım. Tüm kadınlarımız Türkiyeli kadınlar için küçücük da olsa bir hediye göndermek için uğraştı." diye konuştu.

"Kardeş Kömeği" Platformu Koordinatörü Reşat Cabirli bugüne kadar Türkiye'ye 155 tır yardım gönderdiklerini söyledi.

Cabirli, "Yaralar tam sarılana kadar faaliyetimizi devam ettireceğiz." dedi.