Kardeş ülkede duygulandıran anlar: Spikerin sözleri damga vurdu

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeden halen kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor.

Depremi ilk gününde ise yardımımıza koşan ilk ülke kardeş ülke Azerbaycan olmuştu. Daha önce Azerbaycan'da neyi var neyi yoksa otomobiline yükleyip Bakü'ye doğru yola çıkan Server Beşirli'den sonra bu defa da bir haber spikeri gündem oldu.

Canlı yayın sırasında duygulandıran bir konuşma yapan spiker, "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl (çakıl taşı) bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" sözlerine yer verdi.