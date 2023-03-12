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Dünya

Kardeş ülkeden havalanan uçak Türkiye'ye iniş yaptı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya geldi.

AA12 Mart 2023 Pazar 02:51 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden havalanan uçak Türkiye'ye iniş yaptı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası uluslararası yardımların sevkiyatı sürüyor.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen yaklaşık 100 tonluk bin 200 çadırın yüklendiği ilk uçak, Lahore kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na ulaştı.

Kışa ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı.

İnsani yardım malzemeleri, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin taşınması ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla, üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, üç Türk hava aracı ile üç Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA) charter uçuşunun ardından böylece 11'inci özel uçak, Türkiye'ye depremzedeler için ihtiyaç malzemesi getirdi.

Diğer yardımlar, Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) İstanbul'a düzenli olarak yaptığı 29 seferde, uçaklardaki boş alanlara konularak gönderilmişti.

Yaklaşık 13 bin 600 kışlık çadır taşıyan 3 geminin de Türkiye'ye doğru yola çıktığı ve bu ay Mersin'e varacağı öğrenildi.

Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile yardım malzemeleri ulaştıran Pakistan, 21 tırlık konvoy ile 275 ton yardım malzemesini Malatya'ya göndermişti.

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