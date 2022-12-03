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Dünya

Kardeş ülkeden İran'a nota! Büyükelçilikten cevap bekleniyor

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlerin araştırılması için İran'a nota verdi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden İran'a nota! Büyükelçilikten cevap bekleniyor
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yabancılar tarafından yapılacak ziyaretlerin ülkenin yasaları kapsamında belirlenen kurallara, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

"İRAN'IN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİNE İLGİLİ NOTA GÖNDERİLMİŞTİR"

Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlere ilişkin Hacızade, "İran vatandaşlarının yasa dışı olarak topraklarımıza geçişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi amacıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ilgili nota gönderilmiştir. Karşı tarafın yanıtı beklenmektedir." bilgisini paylaştı.

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