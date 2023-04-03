İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2143
  • EURO
    20,9381
  • ALTIN
    1227.68
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kardeş ülkeden İran'a nota! Karşılık verildi
Dünya

Kardeş ülkeden İran'a nota! Karşılık verildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran'ın Azerbaycan'a 'İran aleyhine yayınların önlenmesi' için nota verdiğini, Azerbaycan'ın da aynı gerekçeyle İran'a yanıt verdiğini duyurdu.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 18:30 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden İran'a nota! Karşılık verildi
ABONE OL

Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nota vermesinin ardından bu ülkenin Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Musevi'ye, İran'ın notasındaki Azerbaycan basınıyla ilgili hususların objektif olmadığının belirtildiğini ifade eden Hacızade, kendisine Azerbaycan'ın yanıt notasının yanı sıra İran basınında Azerbaycan aleyhine yayınlanan birtakım yazıların listesinin de sunulduğunu kaydetti.

Hacızade, İran basınında sürekli hale gelen Azerbaycan karşıtı yalan ve iftira niteliğinde yazıların ve İranlı yetkililerin gerçek dışı açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiği ve anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiğinin Musevi'ye iletildiğini aktardı.

İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların daima İran'ın tek taraflı tutum ve adımlarından kaynaklandığını bildiren Hacızade, Azerbaycan'ın iyi niyetli adımlarının İran'dan karşılık görmediğini kaydetti.

Hacızade, İran basınında Azerbaycan aleyhine yanlış ve taraflı yayınların önlenmesi için acil tedbir alınması gereğinin Büyükelçi Musevi'ye iletildiğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.