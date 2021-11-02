Kardeş ülkeden konferans davetine ret: Huzur bozucular uzlaştırıcı olamazlar

AA 2 Kasım 2021 Salı 18:26 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 18:26

Yusuf, Pakistan ile Özbekistan arasında Ortak Güvenlik Komisyonu kurulmasına dair protokolü imzalamak için bu ülkeye gelen Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Korgeneral Victor Mahmudov ile başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Yusuf, burada yaptığı açıklamada, Hindistan'da düzenlenmesi planlanan Afganistan Konferansı'na katılmayacağını vurgulayarak, "Gitmeyeceğim, huzur bozucular uzlaştırıcı olamazlar." diye konuştu.

Dünyanın Keşmir'de "Hint devleti destekli teröre" ve insan hakları ihlallerine sessiz kalmasını üzücü olarak nitelendiren Yusuf, uluslararası toplumun gözlerini kapalı tuttuğunu ve Yeni Delhi ile konuşması gerektiği gibi konuşmadığını söyledi.

Hindistan basınında 18 Ekim'de yer alan haberlere göre, Yeni Delhi yönetimi, aralarında Rusya, Çin, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan'ın da bulunduğu bölge ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarını, 10 Kasım'da yapılması planlanan Afganistan Konferansı için Yeni Delhi'ye davet etmişti.

- Dünyaya Afganistan çağrısı

Binlerce kilometre mesafedeki Avrupalı ülkelerin Afganistan ile iletişim kurmama gibi bir lükse sahip olabileceklerini dile getiren Yusuf, Pakistan'ın ise Afganistan ile sınıra sahip olduğunu ve İslamabad'ın Afganistan ile ilişki kurma dışında bir seçeneği olmadığını kaydetti.

Yusuf, dünyanın mevcut Afgan hükümeti ile ülkedeki insani krizi engellemek için yapıcı ilişki ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, bu olmadığı takdirde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.