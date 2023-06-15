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Dünya

Kardeş ülkeden LNG kararı! İndirimli satacak

Pakistan'ın, temmuzdan itibaren Azerbaycan'dan indirimli olarak her ay bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargosu tedarik edeceği bildirildi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Kardeş ülkeden LNG kararı! İndirimli satacak
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Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Bakanlar Kurulu, Azerbaycan'dan indirimli fiyattan LNG alımına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Bakü'de bulunan Başbakan Şahbaz Şerif'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Bakanlar Kurulu'nun anlaşmayı onayladığına dair bilgiyi ilettiği aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'dan LNG tedarik edilmesine yönelik anlaşmanın, Rusya'dan ham petrol alımının ardından Pakistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılama yönünde gerçekleştirilen ikinci büyük başarı olduğu vurgulandı.

Başbakan Şerif'in son 6 aydır Azerbaycan ile anlaşma üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, Şerif ve Aliyev'in Bakü'nün gaz ve petrol alanındaki işbirliğiyle İslamabad'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yardım etmesi noktasında mutabık olduğu vurgulandı.

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, İslamabad'da dün yaptığı açıklamada, Bakü'nün indirimli fiyattan her ay Pakistan'a bir LNG kargosu tedarik edeceğini açıklamıştı.

Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşmıştı.

Bu geminin Rusya'dan Pakistan'a ham petrol taşıyan ilk gemi olduğuna işaret eden Şerif, bunun Moskova ile İslamabad arasında yeni bir ilişkinin başlangıcı olduğunu bildirmişti.

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