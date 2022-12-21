Kardeş ülkeden savunmada kritik iş birliği!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, çalışma ziyareti için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Vucic, ikili görüşmenin ardından açıklama yaptı.



Aliyev, 1 ay önce Vucic'in daveti üzerine Sırbistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, çok iyi izlenimlerle döndüğünü, Sırbistan'ın elde ettiği gelişimden çok etkilendiğini belirtti.

Vucic'in vizyoner politikasının bir sonucu olarak Sırbistan'ın, kentsel gelişim, ekonomik ve endüstriyel kalkınma, tarım alanlarında kapsamlı bir ilerleme yaşadığını söyleyen Aliyev, bu durumun iki ülkenin gelecekteki işbirlikleri için yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.

Aliyev, Sırbistan ve Azerbaycan'ın kendi kaynaklarına güvenen, bağımsız siyaset yürüten ve birbirleriyle sıkı işbirliği içinde olan ülkeler olduğunu vurguladı.

Vucic'in, kendisinin Sırbistan ziyaretinin üzerinden 1 ay geçmeden Bakü'yü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Aliyev, şunları söyledi:

"Bu da ilişkilerimizin dinamiklerinin gerçekten çok olumlu olduğunu gösteriyor. Geçen ay Belgrad'da aldığımız kararların bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Temenniyle kalmıyoruz, aynı zamanda hükümet üyelerine bu kararların uygulanmasına ilişkin uygun talimatlar verildi. Bu ay içinde ilgili kurumlarımızın başkanlarının birbirleriyle temasa geçtiğini ve bu temasların bugün de devam ettiğini biliyorum. Kısacası ikili ilişkilerin hızla gelişmesini ve kararların vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini istiyoruz."

İlham Aliyev, Sırbistan ve Azerbaycan'ın stratejik ortak olduğunu hatırlatarak, "Birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz ve bu politika değişmeyecektir. Biz uluslararası hukuktan yanayız ve ülkeler arasındaki ilişkilerin ancak uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde düzenlenebileceğine inanıyoruz. Bu alanda dünyada gözlemlenen çifte standartların tezahürlerinden elbette büyük endişe duyuyoruz. Uluslararası hukukun norm ve ilkeleri tüm ülkeler için temel olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla Vucic'le arasındaki kişisel dostluğun başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda olumlu sonuçlar doğuracağını ümit ettiğini söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Varılan anlaşmaların uygulanması sonucunda ticaret hacminin artacağına eminim. Ticaret hacmimiz şimdilik istenilen seviyede değil. Taşımacılık ve lojistik alanında büyük potansiyel var. Hele uluslararası ulaşım koridorlarının Azerbaycan ve Sırbistan topraklarından geçtiğini dikkate alırsak, burada ilgili kurumlarımızın uzlaşı ve bağlantı oluşturmak için aktif olarak çalışması gerekir. İlgili kurumlar arasında temaslar başlamış durumda."

Aliyev, enerji sektörünün de Sırbistan'la işbirliklerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Son zamanlarda bu alan daha önemli hale geldi. Azerbaycan'ın doğal kaynakları, Sırbistan'ın komşu ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa kıtasına ihraç ediliyor. Hem doğal gazda hem de elektrikte işbirliği imkanları var, ilgili müzakereler yapıldı. Gelecek yıldan itibaren Azerbaycan'ın elektriğini Sırbistan'a ihraç etmek için fiili adımlar atılacağına eminim." değerlendirmesini yaptı.



Azerbaycan elektriğinin Avrupa'ya ulaştırılması için 4 gün önce bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Aliyev, "Karadeniz'in altından çekilecek olan kablo, Azerbaycan'ın bu alanda da Avrupa'nın önemli bir tedarikçisi olduğunu teyit edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan'a yaptığı ziyarette savunma sanayi alanında da ilgili talimatlar verdiklerini belirterek, "Her iki ülkenin bu alanda potansiyeli var ve bu potansiyeli birleştirmek için fiili adımların atılması bekleniyor." diye konuştu.

- Savunma alanında diğer dünya ülkeleriyle yakın konuma gelebilmek için adım atmalıyız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de iki ülke arasında güçlü bir dostluk olduğunu yineleyerek, bugünkü görüşmede yeni işbirliği alanlarında kararlar aldıklarını dile getirdi.



Vucic, "Birçok konuda tecrübe alışverişine açığız. Biz de bazı silahlar yapıyoruz. Bunları birlikte modernize etmek isteriz. Savunma alanında diğer dünya ülkeleriyle yakın konuma gelebilmek için adım atmalıyız. Bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Azerbaycan ile özellikle enerji alanında çok sayıda proje geliştirebileceklerini aktaran Vucic, elektrik ve gazın kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

- VUCİC, AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİ BAKANI GULİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Aleksandar Vucic, temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev'le de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayi alanında işbirliği konuları ele alındı.

