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Dünya

Dost ülkeden Türk yatırımcılara teşekkür: Türkiye ile iş birliğini artıracağız

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Muhammed, Somali'de yatırım yapan Türk yatırımcılara, ülke kalkınmasındaki fedakarlık ve rollerinden dolayı teşekkür etti. Somali'nin kalkınmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirten Muhammed, 'Somali ile Türkiye iş birliğini artırmak için yatırımcıların desteklenmesinin yollarını açacağız. Somali'de yatırım yapan Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:16
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Muhammed, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle, Türk yatırımcılar tarafından inşa edilen Decale Hotel'de düzenlediği toplantısının ardından açıklama yaptı.

Somali'nin kalkınmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirten Muhammed, "Somali ile Türkiye iş birliğini artırmak için yatırımcıların desteklenmesinin yollarını açacağız. Somali'de yatırım yapan Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Somali Maliye Bakanı Abdirahman Dualeh Beileh ile Somali Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Muhammed Dubow'un da katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki özel sektör iş birliği ve yatırımın artırılması çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz da çeşitli zorluklara rağmen Somali'deki yatırımların hızlı büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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