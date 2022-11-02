Kardeş ülkenin lideri TOGG'a talip oldu

AK Parti'de MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. TOGG fabrikasının açılışı toplantıda yeniden ele alındı. Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de TOGG siparişi verdiği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un satışında bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini belirtti "öncelik millete" dedi. Öte yandan Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra TOGG biçiminde olacak.



AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantılarını da tamamladı. 60 civarında milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla bir araya geldi. Toplantıda vekiller illerindeki sorunları, hükümetten beklentilerini doğrudan hükümete iletti. Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleden taviz verilmemesi talimatını verirken, çiftçilerin mazot gibi gider kalemlerine ilişkin desteklere dair ek düzenlemeler yapılmasını istedi.

Gündeme, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10 buçuk oranında tutmasına rağmen, özel bakanların daha yüksek faizlerle kredi vermesinin özellikle esnaf üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler vekillerce dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yolu ile büyüme stratejisinin önemine vurgu yaptığı ve yatırımcının esnafın önünün açılmasına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan bakanlardan krediler konusunda çalışma yapılmasını istedi.