İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3373
  • EURO
    10,1782
  • ALTIN
    500.031
  • BIST100
    1461.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kardinal Puljic, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesini kınadı
Dünya

Kardinal Puljic, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesini kınadı

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Puljic, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesini kınadı.

AA18 Mayıs 2021 Salı 13:46 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 13:46
ABONE OL

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Puljic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli masum sivillerin özellikle de çocukların öldürülmesine kimsenin kayıtsız kalamayacağını ifade ederek "Savaşı yaşayan herkes savaşta kazananın olmadığını ve herkesin kaybettiğini bilir." dedi.

Silahlı çatışmaların çözüme ulaştırmak yerine acıları katladığına işaret eden Puljic, diyalog ve görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Puljic, uluslararası kurumların en kısa sürede yaşananlara çözüm bulması temennisini dile getirerek "Masum sivillerin özellikle de çocukların ölümüne son verilsin. Bölgede barışın ve karşılıklı güvenin sağlanmasını diliyorum." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.