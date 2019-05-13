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Kargoda bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi

Burdur'da bir kargo firmasında bekletilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretiyle mücadale çalışmaları kapsamında, bir kargo firmasında teslim alınmadığı için geri gönderim olarak bekletildiği tespit edilen ruhsatsız 20 pompalı tüfek ele geçirildi.

Konuya ilişkin bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, tüfeklere el konuldu.

Öte yandan narkotik şube ekiplerince kentte yapılan operasyonlarda da bir miktar eroin, skunk ve esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca sahte alkol yapımı ve kayıt dışı cep telefonu satışı kapsamında yürütülen çalışmalarda ise çeşitli miktarlarda sahte içki ve kayıt dışı cep telefonlarının ele geçirildiği belirtildi.

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