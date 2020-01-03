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Dünya

Şii milis gücü komutanı: Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından 'Sukiastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak.' dedi.

AA03.01.2020  11:40 - Güncelleme: 03.01.2020  11:43

Hazali, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında Hazali, "Süleymani ve Mühendis'in suikastının karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak." ifadelerini kullandı.

Şii milis gücü komutanı Hazali ayrıca, "milislerine yakın gelecek için hazır olma" çağrısında bulundu.

- Şii Ulusal Hikmet Akımı'ndan saldırıya tepki

Mecliste grubu bulunan Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de Süleymani ve Mühendis'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Hekim, ABD'nin saldırıyla Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini savunarak, hükümeti yapılan saldırılara karşı harekete geçmeye çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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