Karşılıklı saldırılar gece saatlerinde de devam etti! İran'dan İsrail'e misilleme

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.

Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI GECE SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi. Tahran'ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti. Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

01:30 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi

01:17 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi

00:16 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İsrail'in, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olmadığını ve İsrail'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim programının uygulanmayacağını hatırlatarak, bu durumun "çirkin ve alaycı" olduğunu ifade etti

00:08 Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, "İsrail'in saldırganlığı ve hukuka aykırı eylemleri sonucunda gerilim ve şiddetin keskin bir şekilde artması son derece rahatsız edicidir." dedi

00:05 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Washington yönetiminin İran'a dün gece düzenlenen hava saldırısının, "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak" amaçlı olduğunu belirtti

00:02 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırılarının ardından İran'daki durumun "daha ciddi" bir hal aldığını belirterek, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin" çökebileceği uyarısında bulundu.