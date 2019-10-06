Kartalın gözünden Avrupa'da eriyen buzullar

Kartalın gözünden bu doğa güzelliklerini izlemek harika. Ancak bu görüntüler aynı zamanda korkunç bir geleceği de ortaya çıkarıyor; küresel ısınmayla eriyen buzulları. Victor isimli kartal kanatlarının arasındaki kamera ile Alpler üzerinde uçuyor. Dağların zirvesinde yer yer buzullar görünüyor. Ancak buzulların küçük parçalara ayrılmaya başladığı dikkat çekiyor. Organizatörler, kartalın çektiği görüntülerin insanları iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçirmesini umuyor. Victor Alplerin üzerinde 5 gün uçacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta dünya liderleri küresel ısınmanın önüne geçmek için atılacak adımları konuşmak üzere New York’ta bir araya gelirken İsviçre’de onlarca dağcı artık kaybolan bir buzulu anmak için Alp dağların sarp bir zirvesine tırmandı.