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Dünya

Kartallar Kuşbeyleri’nin hünerlerini sergiledi

Kazakistan, bu yıl da geleneksel Kartal Avcılığı Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

19.12.2019  02:05 - Güncelleme: 19.12.2019  02:05

Başkent Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında gerçekleşen etkinlikte, ülkenin dört bir yanından ve Moğolistan’dan onlarca kartal yetiştiricisi bir araya geldi. Yarışmaya katılan katılımcılar, evcil kartallarıyla tavşan avına çıkıyor. Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eğiten ve avda kullanan kişilere kuşbeyi deniliyor! Kuşbeyleri kartalları yavruyken yakalayarak sıkı bir eğitime tabi tutarak iyi bir avcı olması için gerekli tüm eğitimi veriyor.  Turnuva, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak için düzenleniyor. En hızlı sürede avını yakalayan kartalın sahibi yarışı kazanıyor. Festivalin ilk gününde kartal ve şahinler uçuş ve komutlara uyma gibi yeteneklerini sergilerken ikinci günde ise finale kalan yarışmacılar kartallarının avlama yeteneklerini gösterdi. 

 

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