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Kaşıkçı cinayeti Körfez’i böldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Körfez’deki sarsılmaz müttefikler Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudiler arasında yeni bir rekabet başladığı öğrenildi.

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El Halic El Cedid haber sitesine konuşan Mısır Dışişleri’nden bir kaynak, Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası siyasette Suudilerin geri çekilmesini fırsat bilen BAE’nin bölge hakimiyeti için Yemen ve Katar’la temas kurduğunu söyledi. BAE ile Körfez’in abluka uyguladığı Katar güvenlik yetkilileri arasında bazı toplantıların gerçekleştiğini aktaran Mısırlı yetkili, BAE’lilerin ayrıca, Yemen İhvanı olarak bilinen Islah Partisi ile de temas kurarak siyasi sürece müdahil olduğunu ifade etti. 

BM soruşturmaya hazır

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını açıkladı. AA’ya konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, Türkiye’nin cinayete ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma başlatılması çağrısına ilişkin, “BM İnsan Hakları Komiserliği olarak uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacağı bir sürecin başlatılmasını memnuniyetle karşılayacağız” değerlendirmesinde bulundu. 

 

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