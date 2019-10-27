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''Kaşıkçı cinayetinde BM sınıfta kaldı''

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak öz eleştiride bulundu.

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Callamard, BM’nin Cemal Kaşıkçı cinayetini yeterince araştırmadığını söyledi. Callamard, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve karar alıcı organlarının Kaşıkçı cinayetinde gerekli adımları atmadıkları için derin üzüntü duyduğunu da dile getirdi.  BM Özel Raportörü Callamard, Suudi yönetiminden bir çok kişinin bu cinayetin planlanmasına dahil olduğunu ve Suudi devletinin ne kadar derinine indiğinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Callamard’ın Kaşıkçı’nın ölümünü araştıran raporunda, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın rolünün araştırılması da isteniyor. Veliaht Prens ise, geçen ay, hata olarak tanımladığı cinayetle ilgili sorumluluğu üzerine aldığını belirtmiş, emri kendisinin vermediğini iddia etmişti.

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