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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman görevden alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde adı geçen Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi ve Prens Selman'ın kardeşi Halid bin Selman görevden alınarak yerine Rima binti Bender atandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Büyükelçilik binası içerisinde Suudi yetkililerce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan Riyad'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman görevden alındı.
 
Görevden alınan Halid bin Selman'ın yerine ise daha önce Suudi Arabistan istihbarat servisinin şefliğini de yapmış Bender bin Sultan'ın kızı olan Rima bin Bender atandı. Bu atama ile birlikte Rima binti Bender Suudi Arabistan'ın atanan ilk kadın elçisi oldu.
 
Vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan ve hala görevde bulunan isimlerden biri olan Halid bin Selman ise merkeze çekilerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcısı olarak atandı. Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan İbn Selman'ın yardımcıları görevden alınmış ve ev hapsinde tutulduğu iddia edilmişti.
 
Kaşıkçı cinayeti sonrası Veliaht Prens İbn Selman'ın Halid bin Selman'ın yerine bir kadın elçi ataması ise, "bozulan imajı düzeltmek için atılan bir hamle olarak" yorumlandı.
 
KAŞIKÇI'YI KONSOLOSLUĞA GİTMESİ KONUSUNDA İKNA ETTİ
 
Görevden alınarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcısı yapılan Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinde büyük rol oynadığı ortaya çıkmıştı.
 
Halid bin Selman, Cemal Kaşıkçı ile yaptığı görüşmede, Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Büyükelçilik binasına gitmesi konusunda ikna etmiş ve cinayetin işlenmesi için zemin hazırlamıştı.

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