Kaşıkçı cinayetinin izlerini kimyasal temizlik silememiş
Orta Doğu’nun etkin gazetecilerinden Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018’te evlilik işlemleri için girdiği vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilişinin birinci yıldönümünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi’nin elde ettiği delillerin bir bölümüne ulaşıldı.
TRT World’un ulaştığı delillere göre vahşi cinayet sonrası içeride organik bir temizlik yapılmış. Ancak kan, ter veya gözyaşının silindiği alanlar yapılan bu temizliğe rağmen kendini ele veriyor.
DNA ÖRNEĞİ BULUNMUŞTU
Polis, Kaşıkçı’yı katledenlerin organik izlerin yeteri kadar silinemediğini anlayınca bu kez kimyasallarla temizlik yaptığını gösteren delillere de ulaşmış. Temizlenmeye çalışılan alanların krokileri soruşturma dosyasına eklendi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda 12 saat kalan Türk polisi, son teknoloji ürünü cihazlarıyla her santimetrekareyi incelemiş ve çok sayıda DNA örneği elde etmişti.
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