Kaşıkçı için ortak çalışma grubu kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
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