Kaşıkçı itirafının ardından ilk kez üst düzey İngiliz bir yetkili Riyad'ı ziyaret etti Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından ilk kez üst düzey İngiliz bir yetkili Riyad'ı ziyaret etti.