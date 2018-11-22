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Kaşıkçı, Trump'ı eleştirdiği için Suudi yönetiminden baskı görmüş

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2016'da Suudi Arabistan'dayken ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için Suudi yönetimince mesleğini yapmaktan men edildiği ve tutuklanmamak için ABD'ye geldiği bildirildi.

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ABD medyasında yer alan bilginin, ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 yılı İnsan Hakları Raporu Suudi Arabistan bölümünde de yer alması dikkati çekti. 

Trump'ı eleştirdiği için Suudi krallığı tarafından, çalışmakta olduğu al-Hayat gazetesinin kapatıldığı ve yazmasının engellendiği belirtilen raporda, ayrıca konferans vermesi ve televizyon kanallarına çıkması da yasaklanan Kaşıkçı'nın, yasağın kalkmasından kısa süre sonra tutuklanma endişesiyle ABD'ye taşındığı kaydedildi.

Raporda, ABD'ye gelmesinin ardından Suudi yönetimini Yemen politikası, basın özgürlüğü ve diğer konularda eleştirmeye başlayan Kaşıkçı'nın, ülkesine geri dönmesi durumunda tutuklanacağını söylediği ifade edildi. 

Kaşıkçı, Suudi yönetimi tarafından baskı görmesine sebep olan yazılarında Trump'ın dış politikasını "çelişkili" olarak tanımlamış, "Başkan Trump'ın, başkan adayı Trump'tan daha farklı olmasını beklemek en iyi ihtimalle yanlış bir umuttur." ifadesini kullanmıştı. 

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana, cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.

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