Kaşıkçı’nın katiline siyanürlü infaz

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle uluslararası arenada baskı gören Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın, cinayetin kilit ismi El Kahtani’yi siyanürle infaz ettirdiği iddia edildi.

ARABİSTAN’IN İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı infaz eden timin başındaki isim olduğu belirtilen ve bir süredir ortadan kaybolan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başdanışmanı Suud El Kahtani’nin, akıbeti belli oldu. Birleşmiş Milletler’in (BM) son raporuyla uluslararası arenada Kaşıkçı cinayetini aydınlatması için üzerindeki baskı artan Prens Selman’ın, Kahtani’yi siyanürle zehirleyerek ortadan kaldırdığı öne sürüldü.

TEHDİT ALTINDA HİSSEDİYORDU

Riyad yönetiminin infaz listesinde yer aldığı gerekçesiyle CIA tarafından uyarılan Filistinli insan hakları aktivisti İyad El Bağdadi, 6 gün önce El Kahtani’nin öldürüldüğünü iddia etti. Twitter’dan açıklama yapan El Bağdadi, “Riyad’daki kaynaklarım sırra kadem basan ve bir süredir ortada gözükmeyen El Kahtani’nin siyanürle zehirlenerek infaz edildiğini söyledi” dedi. İnfazın bizzat Prens Bin Selman’ın emriyle gerçekleştiğini aktaran El Bağdadi, BM’nin Kaşıkçı cinayeti raporunun ardından Veliaht’ın kendisini tehdit altında hissettiğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner’in Suudi Kralı ile oğlu Bin Selman’a “Kaşıkçı işini çöz” şeklinde baskı yaptığını belirten El Bağdadi, “Veliaht sonunda cinayetle arasındaki tek bağlantı olan Kahtani’yi ortadan kaldırma kararı aldı” diye konuştu.

BEYAZ SARAY RAHATSIZ

Beyaz Saray’ın tüm olanlardan haberdar olduğunu ve siyanürlü infazdan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Filistinli aktivist, “ABD’liler şimdi tüm okların Bin Selman’ı işaret edeceğinin farkında” ifadelerine yer verdi. El Bağdadi’nin Twitter’daki mesajlarını haberleştiren El Cezire Arapça ise El Kahtani’nin ölümünü henüz doğrulayamadıklarını fakat sosyal medyayı aktif kullanan Suudi trollerin bilgiyi hala yalanmadığına dikkat çekti.

EL KAHTANİ KİMDİR?

SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sağ kolu ve danışmanı Suud El Kahtani’nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi için İstanbul’a gönderilen suikast timinin lideri olduğu ileri sürülüyor. Suudi Arabistan’da muhalifleri gözaltına alan isim olduğu kaydedilen Kahtani, ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor. Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in, Kaşıkçı’nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ‘’tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

AKADEMİYE 300 MİLYONLUK SUS PAYI

KAŞIKÇI cinayetinin ardından uluslararası arenada haysiyeti yerle bir olan Suudi Arabistan’ın yeniden itibar kazanmak adına İngiliz ve Amerikan üniversitelerine yaklaşık 300 milyon dolar değerinde fon aktardığı ortaya çıktı. LobeLog’un haberine göre, Riyad yönetimi aralarında Edinburgh, Oxford ve Cambridge’in da yer aldığı İngiliz üniversitelerine 231 milyon dolar, Amerikan eğitim kurumlarına ise 68 milyon dolar bağışta bulundu. Sus payı olarak değerlendirilen bağışların ardından söz konusu üniversitelerin yayımladığı akademik çalışmalarda Suudi Arabistan’ı kayırdığı kaydedildi. Akademinin Suudilerin abluka uyguladığı Katar’ı suçlayan makalelere imza attığı ve Riyad’ın Ortadoğu’da istikrarın bekçisi olduğuna ilişkin çalışmalar yaptığı ifade edildi. Paraların, doğrudan MIT’ye 25 milyon dolar hibe eden petrol devi Saudi Aramco gibi kamu kuruluşları veya milyarder Suudi Prens Velid bin Telal’in kişisel vakfı gibi STK’lar üzerinden aktarıldığı dile getirildi.